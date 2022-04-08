В Госдуме предложили сделать сдачу ЕГЭ добровольной в 2022 году

16:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выступил с инициативой сделать сдачу единого государственного экзамена добровольной в 2022 году. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, к срывам сдачи ЕГЭ может привести дефицит офисной бумаги, после этого осложнится и поступление выпускников в высшие учебные заведения, особенно это может коснуться молодежи из небольших городов и населенных пунктов.
"Чтобы снизить градус напряженности, предлагаю в этом году сделать ЕГЭ добровольным, а вступительную кампанию провести на основе результатов обычных экзаменов", – отметил Миронов.
Парламентарий обратил внимание на то, что ситуация с нехваткой бумаги в образовательных учреждениях продолжает ухудшаться, это действительно ставит под вопрос проведение экзамена.
"Закупать по нынешним баснословным ценам, которые достигают 1 800 рублей за пачку 500 листов, региональные Минобры и муниципальные отделы образования не могут. Каких-либо вариантов для выхода из этой сложной и щепетильной ситуации чиновники пока не придумали. Да и вряд ли придумают", – подчеркнул Миронов.
Политик напомнил, что еще несколько недель назад, почти сразу же после начала спецоперации на Украине, в ряде больших регионов РФ из-за внезапно возникшего дефицита бумаги сорвалось написание Всероссийских проверочных работ. Однако Миронов выразил надежду, что данная проблема в сфере образования со временем закончится, но, по мнению политика, эту нетривиальную ситуацию следует использовать для поэтапного отказа от единого государственного экзамена.
"ЕГЭ – это самое настоящее проклятие российского образования. Обращаю внимание: ликвидация единого государственного экзамена – давнее требование нашей партии", – заключил парламентарий.
Ранее стало известно, что в будущем в задания ЕГЭ могут быть включены вопросы о военной спецоперации на Украине, однако не в 2022 году. В качестве примера глава Рособрнадзора Анзор Музаев привел задания ЕГЭ по истории, посвященные событиям "Крымской весны" 2014 года.
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