В Рособрнадзоре допустили включение в ЕГЭ вопросов по спецоперации на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вопросы о военной спецоперации на Украине в будущем могут быть включены в задания ЕГЭ, однако не в 2022 году, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, слова которого приводит "Интерфакс".

"Они появятся, наверное, в будущем, в этом году все задания сформированы, они отредактированы", – сказал Музаев.

Он напомнил, что демоверсии заданий ЕГЭ текущего года были представлены еще в прошлом сентябре. Он отметил, что Рособрнадзор никогда не меняет правила и задания экзамена в период подготовки.

"В будущем, конечно, мы будем наблюдать за ситуацией, будет понимание и начала, и предпосылок, они понятны и так уже всем. Конечно, задание будет появляться", – заявил Музаев.

В качестве примера он привел задания ЕГЭ по истории, посвященные событиям "Крымской весны" 2014 года.

Ранее Музаев сообщил, что Рособрнадзор не планирует переносить сроки сдачи ЕГЭ в приграничных регионах в связи с текущими событиями на Украине. Тем не менее он отметил, что Рособрнадзор имеет опыт переноса экзаменов в связи с различными форс-мажорными ситуациями.

