Переносить ЕГЭ в приграничных с Украиной регионах не планируется – Рособрнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Рособрнадзор не планирует переносить сроки сдачи ЕГЭ в приграничных с Украиной регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Анзора Музаева.

"К радости нашей, до сих пор таких переносов экзаменов, связанных с тем, что рядом шли какие-то боевые действия, у нас такого опыта нет и, надеемся, его не будет. Этим летом в том числе", – отметил он.

Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что ЕГЭ и ОГЭ пройдут в соответствии с графиком. В ведомстве также оценили ситуацию с нехваткой бумаги в некоторых регионах. По данным министерства, в нескольких регионах РФ отмечается незначительный дефицит, однако данная проблема будет решена в самое ближайшее время.

В Москве 21 марта начался досрочный период проведения ЕГЭ. Всего на сдачу экзаменов зарегистрировались более трех тысяч человек, в том числе 400 выпускников 2022 года. Досрочный период сдачи ЕГЭ продлится до 18 апреля. Основной период начнется 26 мая и закончится 2 июля.