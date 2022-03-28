Выпускники из Донбасса будут иметь льготы при поступлении в вузы РФ – детский омбудсмен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Выпускники школ из Донбасса, эвакуированные в РФ, будут иметь льготы при поступлении в российские вузы, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

"Министерство просвещения выстроило всю образовательную линейку для эвакуированных детей. Есть льготы при поступлении: они не будут сдавать ЕГЭ, ОГЭ, так как разные программы, и у них будет возможность просто сдачи обычных экзаменов – общешкольных", – приводит ее слова РИА Новости.

Кроме того, для студентов из Донбасса предусмотрена возможность перевода в российские колледжи и вузы.

Как сообщала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, из ДНР и ЛНР в Россию приехали уже около 60 тысяч детей, среди которых более 2 тысяч сирот.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.