В Минобрнауки заявили, что ряд ведущих вузов не планирует повышать стоимость обучения

07 апреля, 21:03
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ряд главных вузов РФ решил не повышать стоимость обучения. Об этом ТАСС сообщил министр образования и науки Валерий Фальков.
"На площадке Российского союза ректоров до конца апреля будет консолидированное решение о том, будут ли они вообще повышать. Пока я знаю о настроении университетов, в первую очередь наших лидеров, речь идет о Московском госуниверситете, Высшей школе экономики. Они не планируют повышать стоимость обучения", – пояснил Фальков.
Кроме того, по словам главы Минобрнауки, ведомство не видит сильного роста стоимости обучения в вузах страны.
"По стоимости обучения: безумного роста, а мы эту область контролируем, нет", – отметил Фальков.
Также он заявил, что Минобрнауки вместе с вузами планирует расширить меры соцподдержки для студентов.
Ранее стало известно, что в ближайший год ведомство планирует ввести цифровые дипломы об образовании.
Министр отметил, что ведущие вузы РФ давно используют электронные возможности для написания различных работ, в том числе контрольных и рефератов.
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