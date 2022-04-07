В вопросе образования надо сосредоточиться на качестве, а не на форме – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости подумать о том, что мешает российской системе образования готовить высококлассных специалистов, а не заботиться о форме, в которую она облечена. Такое мнение глава кабмина высказал в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме, отвечая на критику Болонской системы.

"Я прекрасно понимаю, что существуют, наверное, недостатки какие-то в системе нашего образования. Но я бы здесь больше рассматривал вопросы, а что мешает нашему образованию даже сейчас делать великолепных инженеров, отличных специалистов. Здесь я больше бы сосредоточился на качестве этого образования, а не на форме, на содержании программы, на преподавателях", – подчеркнул Мишустин.

Он отметил, что собравшиеся в Госдуме депутаты, вероятнее всего, практически в полном составе получили советское образование. Однако призывы вернуться к старой системе не поддержал, заявив, что торопиться с этим вопросом не стоит.

Глава кабмина добавил, что дискуссию можно продолжить.

"В этом смысле я считаю, что мы готовы еще раз обсудить по подходам. Но просто не форму менять нужно, а тогда что? И каким образом это интегрировать в наши университеты, в школы? Это не простой вопрос", – заключил он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть прежнюю пятилетнюю систему высшего образования, действовавшую в России. По его словам, в РФ разгорается дискуссия о правильности и эффективности существования Болонской системы образования с двумя системами преподавания. Программа также предполагает, что студенты имеют право продолжать начатое в России образование в университетах ЕС.

Позже глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что идея о восстановлении в России традиционной системы высшего образования является актуальной для некоторых специальностей. По ее словам, пятилетний формат обучения выглядит явно более подходящим для подготовки технических специалистов, чем система бакалавриата и магистратуры.

