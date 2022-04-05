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Онищенко высказался о возврате пятилетней системы образования в РФ

Прощай, "Болонка"? Нужно ли вернуться к пятилетней системе образования в РФ
обществообразованиеэксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко в разговоре с Москвой 24 назвал правильным обсуждение вопроса о возвращении традиционной системы высшего образования в РФ – специалитета.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с соответствующим предложением. Он отметил, что эффективность Болонской системы (деление на ступени бакалавриат и магистратуру) вызывает в последнее время дискуссии. Кроме того, парламентарий считает, что некоторые сложные профессии удастся освоить только пройдя классическое пятилетнее обучение.

"То что этот вопрос ставится, это в общем-то правильно. К этому вопросу нужно постоянно не то что возвращаться, а мониторить и принимать правильное решение, потому что разделения на ступени в образовании не совсем были подготовлены, когда мы на них переходили", – отметил Онищенко.

Есть профессии, которые должны вернуться в таком формате. Есть профессии, для которых это может быть и не нужно. Но это постоянный процесс, который не допускает ни кампанейщины, ничего, поэтому здесь надо, конечно, внимательно смотреть. Нужно над этим постоянно работать.
Геннадий Онищенко
академик РАН, заместитель президента Российской академии образования

Онищенко напомнил, что в медицине и некоторых других областях в России удалось сохранить специалитеты.

"Нам навязывали бакалавриаты, но мне тогда удалось это отстоять перед министерством просвещения и мы в медицине сохранили специалитеты. Таких специалистов сохранено, по-моему, в 57 образовательных профессиях. У нас в медицине их 7. Это лечебное дело, педиатрия, стоматология и так далее", – отметил он.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил давать возможность студентам, оставшимся без работы из-за ухода иностранных компаний с российского рынка, отсрочить на год платежи за обучение в вузах. Соответствующую инициативу парламентарий направил на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

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