Онищенко высказался о возврате пятилетней системы образования в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко в разговоре с Москвой 24 назвал правильным обсуждение вопроса о возвращении традиционной системы высшего образования в РФ – специалитета.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с соответствующим предложением. Он отметил, что эффективность Болонской системы (деление на ступени бакалавриат и магистратуру) вызывает в последнее время дискуссии. Кроме того, парламентарий считает, что некоторые сложные профессии удастся освоить только пройдя классическое пятилетнее обучение.

"То что этот вопрос ставится, это в общем-то правильно. К этому вопросу нужно постоянно не то что возвращаться, а мониторить и принимать правильное решение, потому что разделения на ступени в образовании не совсем были подготовлены, когда мы на них переходили", – отметил Онищенко.





Геннадий Онищенко академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Есть профессии, которые должны вернуться в таком формате. Есть профессии, для которых это может быть и не нужно. Но это постоянный процесс, который не допускает ни кампанейщины, ничего, поэтому здесь надо, конечно, внимательно смотреть. Нужно над этим постоянно работать.

Онищенко напомнил, что в медицине и некоторых других областях в России удалось сохранить специалитеты.

"Нам навязывали бакалавриаты, но мне тогда удалось это отстоять перед министерством просвещения и мы в медицине сохранили специалитеты. Таких специалистов сохранено, по-моему, в 57 образовательных профессиях. У нас в медицине их 7. Это лечебное дело, педиатрия, стоматология и так далее", – отметил он.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил давать возможность студентам, оставшимся без работы из-за ухода иностранных компаний с российского рынка, отсрочить на год платежи за обучение в вузах. Соответствующую инициативу парламентарий направил на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.