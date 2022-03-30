В Госдуме предложили разрешить студентам сдавать дипломные работы в электронном виде

08:24
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов выступил с предложением разрешить российским студентам в 2022 году сдавать дипломные работы в электронном виде. Об этом сообщает RT.
Письмо с соответствующей инициативой Милонов направил главе Минобрнауки Валерию Фалькову. Депутат напомнил, что в связи с экономическими сложностями, связанными с нарушением логистических цепочек поставок сырья, в России наблюдается повышение розничных цен на бумагу.
"Безусловно, в ближайшем будущем проблема дефицита будет решена, однако в настоящее время распечатка документов является достаточно дорогостоящей операцией для частного лица", – уточнил Милонов.
Он отметил, что подготовка к защите дипломных работ требует от студентов распечатки многостраничных документов, причем зачастую ее требуется делать несколько раз по причине внесения правок.
"Прошу вас рассмотреть возможность допущения сдачи дипломных работ студентами вузов и иных учебных заведений в электронном виде на цифровых носителях в текущем году. Если эксперимент окажется успешным, прошу вас внедрить такую практику на постоянной основе", – заключил Милонов.
Ранее Федеральная антимонопольная служба организовала проверку обоснованности повышения цен на офисную бумагу в России. Отмечалось, что ведомство примет необходимые меры реагирования в случае выявления экономически необоснованных цен на данный товар отдельными участниками рынка.
В Минпромторге РФ полагают, что поставки офисной бумаги в стране стабилизируются к середине апреля. Отмечается, что спрос на эту продукцию полностью закрывают отечественные производители, поэтому дефицита бумаги не ожидается.
Минпромторг ожидает стабилизации ситуации с офисной бумагой к апрелю
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: