В Госдуме предложили разрешить студентам сдавать дипломные работы в электронном виде

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Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов выступил с предложением разрешить российским студентам в 2022 году сдавать дипломные работы в электронном виде. Об этом сообщает RT.

Письмо с соответствующей инициативой Милонов направил главе Минобрнауки Валерию Фалькову. Депутат напомнил, что в связи с экономическими сложностями, связанными с нарушением логистических цепочек поставок сырья, в России наблюдается повышение розничных цен на бумагу.

"Безусловно, в ближайшем будущем проблема дефицита будет решена, однако в настоящее время распечатка документов является достаточно дорогостоящей операцией для частного лица", – уточнил Милонов.

Он отметил, что подготовка к защите дипломных работ требует от студентов распечатки многостраничных документов, причем зачастую ее требуется делать несколько раз по причине внесения правок.

"Прошу вас рассмотреть возможность допущения сдачи дипломных работ студентами вузов и иных учебных заведений в электронном виде на цифровых носителях в текущем году. Если эксперимент окажется успешным, прошу вас внедрить такую практику на постоянной основе", – заключил Милонов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба организовала проверку обоснованности повышения цен на офисную бумагу в России. Отмечалось, что ведомство примет необходимые меры реагирования в случае выявления экономически необоснованных цен на данный товар отдельными участниками рынка.

В Минпромторге РФ полагают, что поставки офисной бумаги в стране стабилизируются к середине апреля. Отмечается, что спрос на эту продукцию полностью закрывают отечественные производители, поэтому дефицита бумаги не ожидается.