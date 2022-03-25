Юрист оценила предложение Милонова приостановить деятельность коллекторов

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Реализация предложения депутата Госдумы Виталия Милонова приостановить работу коллекторов в России не поспособствует стабилизации ситуации в банковском секторе, заявила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. Об этом сообщает RT.

"Если сейчас остановить коллекторов, а следующим шагом остановить взыскание по долгам, то мы просто разрушим свою банковскую систему", – сказала она.

По мнению Ярмуш, объявление кредитных каникул станет достаточной мерой для преодоления временных сложностей. Она отметила, что такая избирательная мера не нанесет критического удара по всей банковской системе, однако при этом даст нужный результат.

"Но не отказ от исполнения решений суда и от исполнения коллекторами их функции по возвращению долгов", – добавила эксперт.

Ранее Милонов направил Михаилу Мишустину письмо с предложением приостановить работу коллекторских организаций в России на фоне санкций. По его словам, для процесса полного укрепления экономики потребуется длительное время, поскольку уход зарубежных компаний может привести к снижению доходов россиян. Эта ситуация может привлечь коллекторов, отметил Милонов.