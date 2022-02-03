Юристы рассказали, как защититься от агрессивных взыскателей долгов

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Если взыскатель долгов превышает свои полномочия, в том числе угрожает уголовным делом, большими процентами и портит имущество, то необходимо все зафиксировать и обратиться в полицию.

Как сообщает Life.ru, во время телефонного разговора можно сообщить о его записи, чтобы дисциплинировать собеседника и при необходимости предоставить информацию в полицию и Роспотребнадзор. По словам партнера коллегии адвокатов "Рубин, Николаев и партнеры" Артема Николаева, агрессивному вымогателю может грозить до пяти лет лишения свободы.

Эксперт также рекомендовал в разговоре узнать все необходимые данные: ФИО и должность вымогателя, название коллекторской компании, ее адрес и ИНН. При этом звонить родственникам коллектор не имеет права без подписанного согласия, напомнила юрист Ангелина Моисеева.

"Такое согласие можно отозвать. Для этого нужно написать заявление в свободной форме, которое нужно направить кредитору и коллекторам по почте заказными письмами с уведомлениями о вручении. А если же такого согласия не давалось, то тогда нужно жаловаться, такому взыскателю грозят санкции, вплоть до исключения из реестра", – пояснила Моисеева.

Также она отметила, что по истечении четырех месяцев с просрочки должник имеет право прекратить какие-либо встречи и звонки с коллекторами и продолжить общение через адвоката или почту.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что в 2022 году россияне, которые задолжали банку, смогут защитить от взыскания часть своих доходов. Речь идет о праве на минимальный неприкосновенный доход.

Эксперт объяснил, что для этого гражданин должен будет обратиться с заявлением о сохранении зарплаты или иных доходов в размере прожиточного минимума в подразделение судебных приставов, в котором возбуждено или уже ведется соответствующее исполнительное производство.

