В ассоциации коллекторов рассказали, куда жаловаться на угрозы должникам

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Президент "Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал Москве 24, что жаловаться на угрозы со стороны взыскателей долгов следует судебным приставам.
В обращении стоит указать подробную информацию о неправомерном взыскании: кто звонил, когда и описать сам факт нарушения, добавил представитель отрасли. За первые шесть месяцев 2021 года в НАПКА поступило 2 286 обращений от физических лиц на действия по взысканию. При этом коллекторских агентств коснулось 52,2% обращений, а 47,8% затронули кредиторов – микрофинансовые организации и банки.
В свою очередь, управляющий директор "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Павел Михмель рассказал Москве 24, что при общении с клиентом специалист по взысканию должен соблюдать ряд правил. Во-первых, коллектор должен представиться, назвать свою фамилию, имя, наименование своей компании. По словам Павла Михмеля, в подавляющем большинстве случаев недобросовестные взыскатели не представляются.
Кроме того, профильный закон о регулировании деятельности коллекторов (230-ФЗ) определил частоту и время контакта коллектора с должником, отметил управляющий директор ПКБ. Взыскателям разрешено звонить не чаще двух раз в неделю и отправлять не более четырех сообщений в неделю. При этом беспокоить физическое лицо можно лишь с 8 утра до 10 вечера по будням и с 9 утра до 10 вечера – в выходные.
По словам Павла Михмеля, в настоящий момент проблемы с задолженностями решаются через компромиссные решения, в том числе организации разрабатывают для должников индивидуальные графики.
За последние годы деятельность коллекторов ввели в правовое русло. В 2016 году президент России Владимир Путин подписал профильный закон, который серьезно ограничил коллекторов в методах работы. Например, заниматься коллекторской деятельностью могут только юридические лица из специального реестра, который ведет служба судебных приставов. Ознакомиться с реестром можно на сайте ФССП.
Ранее заместитель исполнительного директора "ЖКХ контроль" Андрей Костянов оценил инициативу передавать сбор просроченных платежей по ЖКХ коллекторским агентствам. Специалист полагает, что долги едва ли будут приобретать по номиналу.
"Специальный репортаж": "кредит длиною в жизнь"
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