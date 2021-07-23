Эксперт рассказал о механизме продажи долгов по ЖКХ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Заместитель исполнительного директора "ЖКХ контроль" Андрей Костянов оценил предложение передать коллекторским агентствам возможность заниматься долгами по ЖКХ. Об этом сообщает радио КП.

По словам специалиста, по федеральному закону о коллекторской деятельности официально долги по ЖКХ выведены в отдельную категорию и их нельзя продавать.

"Я, честно говоря, сомневаюсь, что коллекторы будут покупать долги по номиналу. Такие долги выкупаются с хорошим дисконтом", – добавил Костянов.

Эксперт напомнил, что срок исковой давности по долгам за услуги ЖКХ составляет три года, поэтому давние просрочки взыскать не получится.

Андрей Костянов отдельно подчеркнул, что долги конкретных людей отражаются на состоянии дома в целом и на качестве предоставляемых его жильцам услуг.

Ранее в Москве провели флешмоб в поддержку инициативы члена Общественной палаты РФ Светланы Разворотневы снизить на 30% платежи за услуги ЖКХ. Специалист также озвучила необходимые для этого меры.