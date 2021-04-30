Уровень собираемости коммунальных платежей в Москве достиг 98%

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Собираемость коммунальных платежей в столице на сегодняшний день достигает 98%. Об этом заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал в интервью телеканалу РБК.

"Количество просроченных долгов у нас сокращается. Уровень собираемости сегодня оставляет примерно 98% – это самый высокий показатель по стране", – сообщил Бирюков.

Он отметил, что это свидетельствует о высоком уровне сознательности жителей города.

Ранее россиян предупредили, что цены на услуги управляющих компаний по содержанию многоквартирных домов могут вырасти до 50% в связи с вводом новых санитарных правил и норм, которые были утверждены в январе 2021 года.

Новые нормы могут отрицательно сказаться на работе УК и вызвать социальное напряжение.