Кешбэк на оплату услуг ЖКХ ввели в Московской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Власти Московской области запустили программу кешбэка на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщил подмосковный губернатор Андрей Воробьев.
"Большинство наших жителей платят в срок и это нужно поощрять. Мы запустили программу "Коммунальный бонус". Многие привыкли получать бонусы или кешбэк от банков и магазинов, в аптеках и на заправках. Теперь по такой же схеме небольшая часть коммунальных платежей будет возвращаться в виде скидок на услуги ЖКХ, транспорт или разные покупки", – написал он на своей странице в Instagram.
Воробьев пояснил, что основным условием для допуска граждан к программе является переход на мобильное приложение "Умная платежка" с отказом от бумажных документов при оплате услуг, а также отсутствие просрочек по платежам. Приложение можно скачать в AppStore и GooglePlay.
"Благодаря бонусной программе за год можно будет легко и незаметно сэкономить несколько тысяч рублей", – отметил глава региона.
Ранее аналитики Сбера установили, что клиенты банка все чаще оплачивают жилищно-коммунальные услуги без посещения офисов и пользуются онлайн-сервисами.
По данным кредитной организации, в 2020 году подобные операции стали использоваться чаще почти на 6%. Доля удаленной оплаты составляет 88,5% от общего числа транзакций за услуги ЖКХ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: