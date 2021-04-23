Кешбэк на оплату услуг ЖКХ ввели в Московской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Московской области запустили программу кешбэка на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщил подмосковный губернатор Андрей Воробьев.

"Большинство наших жителей платят в срок и это нужно поощрять. Мы запустили программу "Коммунальный бонус". Многие привыкли получать бонусы или кешбэк от банков и магазинов, в аптеках и на заправках. Теперь по такой же схеме небольшая часть коммунальных платежей будет возвращаться в виде скидок на услуги ЖКХ, транспорт или разные покупки", – написал он на своей странице в Instagram.

Воробьев пояснил, что основным условием для допуска граждан к программе является переход на мобильное приложение "Умная платежка" с отказом от бумажных документов при оплате услуг, а также отсутствие просрочек по платежам. Приложение можно скачать в AppStore и GooglePlay.

"Благодаря бонусной программе за год можно будет легко и незаметно сэкономить несколько тысяч рублей", – отметил глава региона.

Ранее аналитики Сбера установили, что клиенты банка все чаще оплачивают жилищно-коммунальные услуги без посещения офисов и пользуются онлайн-сервисами.

По данным кредитной организации, в 2020 году подобные операции стали использоваться чаще почти на 6%. Доля удаленной оплаты составляет 88,5% от общего числа транзакций за услуги ЖКХ.