Четыре центра госуслуг в Москве стали лидерами по бесконтактной оплате

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве подвели итоги развития безналичных способов оплаты в центрах "Мои документы" в прошедшем году.
Отмечается, что больше всего бесконтактных платежей было совершено в центрах госуслуг в районах Матушкино, Восточном и Силино, а также во дворце госуслуг на ВДНХ.
"Мы признательны сотрудникам столичных центров госуслуг за энтузиазм и желание помочь посетителям максимально быстро и безопасно оплатить необходимые сборы и госпошлину. Наша общая цель – сделать жизнь москвичей и гостей столицы более комфортной", – сказал вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.
Он добавил, что во всех центрах "Мои документы" в окнах операторов используется платежное решение Сбера для безналичной оплаты. Для этого были оборудованы POS-терминалы, с помощью которых можно произвести бесконтактную оплату банковской картой или привязанным к ней гаджетом.
Ранее стало известно, что за 2020 год в Москве отремонтировали 12 помещений центров госуслуг. Общая площадь работ составила около 7 тысяч квадратных метров. В офисах также установили системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом, пожарной и охранной сигнализаций.
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