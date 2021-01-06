Более 10 офисов "Мои документы" отремонтировали в Москве в 2020 году

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Ремонт 12 помещений центров "Мои документы" провели в Москве за 2020 год. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.
"Из них два капитально отремонтировали, два помещения в торговых центрах приспособили для размещения в них офисов госуслуг, на восьми объектах провели работы текущего характера. Среди них не только центры районного значения, но и один окружного", – отметили в пресс-службе.
Уточняется, что общая площадь работ составила порядка 7 тысяч квадратных метров. В ходе обновления специалисты провели перепланировку, замену напольного покрытия, окон, дверей, модернизацию и установку инженерных систем. Кроме того, в зданиях обновили систему электроснабжения и проложили более 63,67 тысячи метров кабеля.
В офисах также установили системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом, пожарной и охранной сигнализациями.
"В каждом центре созданы максимально комфортные условия для сотрудников и посетителей. Созданы просторные и светлые кабинеты, а также зоны ожидания, где можно разместиться и подождать приглашения к специалисту. Установлены терминалы самообслуживания, копировальные автоматы, компьютеры и фотокабины, где можно сделать фотографию на документ", – добавили в ведомстве.
Кроме того, что в офисах увеличили количество окон приема, а также усовершенствовали условия пребывания в офисе маломобильных групп населения. В части офисов провели работы текущего характера.
Ранее сообщалось, что исторический дом "Педагог Московской консерватории", где жили и работали Арам Хачатурян, Дмитрий Шостакович, Леонид Коган и Клавдий Птица, отремонтируют.
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