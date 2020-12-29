В Москве отреставрировали старинный колодец Мытищинского водопровода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве отреставрировали колодец XIX века, который ранее был частью Мытищинского водопровода, снабжавшего столицу питьевой водой, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Колодец – это часть инженерной конструкции Мытищинского водопровода второй очереди. Он представляет собой не только археологический объект, но и памятник истории науки и техники того времени. Мытищинский водопровод – старинное сооружение, фрагменты которого сохранились на территории Москвы. Реставраторы бережно привели колодец в порядок, и теперь в парке у Ростокинского акведука на него могут посмотреть все желающие", – заявил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Отмечается, что историки датируют сооружение 1830 годом. Колодец был построен как часть Мытищинского водопровода, который начали возводить в 1779 году. Он был основным источником чистой питьевой воды до запуска Рублевской водонапорной станции в 1903 году. Обнаружили колодец в 2017 году во время работ по благоустройству на Сретенке.

"Колодец был новаторским для своего времени. Дело в том, что он разборный и типовой, сложенный из стандартного кирпича, но с сохранившимися элементами ручной работы. Так, к примеру, оглавие (верхняя часть) колодца выполнено из белокаменных блоков, вытесанных вручную и тщательно подогнанных друг к другу, с большой чугунной крышкой. Эта крышка – пример высокого развития металлургии в России периода правления Николая I", – говорится в сообщении.

Уточняется, что с предложением музеефицировать колодец выступила префектура Северо-Восточного административного округа. Теперь он размещен рядом с Ростокинским акведуком, рядом с ним расположена металлическая табличка с QR-кодом, а в ближайшее время недалеко от него будут открыты стенды об истории памятника.

Ранее специалисты завершили восстановительные работы главного фасада здания, принадлежащего ООО "Кондитерский концерн Бабаевский". Там были проведены работы по восстановлению дворового фасада и крыши. Здание входит в список объектов культурного наследия регионального значения.