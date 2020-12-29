В Москве отреставрируют разведшколу в Дангауэровке

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице проведут реставрацию разведшколы в Дангауэровской слободе. В рамках работ будут реконструированы фасад, цоколь и элементы архитектурно-художественного декора здания, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Здание разведшколы представляет собой интересный памятник 1930-х годов. Объект нуждается в проведении качественной реставрации. В настоящий момент Мосгорнаследие согласовало проект будущих работ по сохранению", – заявил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Уточняется, что особое внимание специалисты уделят элементам декора: карнизам, сандрикам, наличникам окон и обрамлениям дверных проемов.
Здание, выдержанное в стиле классицизма с элементами конструктивизма, обладает статусом выявленного объекта культурного наследия и располагается в районе Лефортово по адресу 3-я Кабельная улица, дом 1, строение 1. В послевоенные годы в нем располагалась школа конной милиции, а сейчас в нем находится учебное учреждение и Музей внешней разведки.
"Реставраторы приведут в порядок балконы, кровлю, отремонтируют входы в здание, проведут гидроизоляцию стен подвала. Мастера демонтируют пластиковые окна и заменят их на воссозданные по историческим образцам. Также будут восстановлены металлические отливы и двери", – говорится в сообщении.
Ранее специалисты завершили восстановительные работы главного фасада здания, принадлежащего ООО "Кондитерский концерн Бабаевский". Там были проведены работы по восстановлению дворового фасада и крыши. Здание входит в список объектов культурного наследия регионального значения.
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