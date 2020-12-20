Дом "Педагог Московской консерватории" в Москве отремонтируют

Фото: um.mos.ru/Сергей Сергеев
Исторический дом "Педагог Московской консерватории", где жили и работали Арам Хачатурян, Дмитрий Шостакович, Леонид Коган и Клавдий Птица, отремонтируют. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу Мосгосэкспертизы Анну Яковлеву.
Восьмиэтажная постройка, которую проектировал Иосиф Маркузе, является объектом культурного наследия регионального значения.
В ходе работ будет расчищен цоколь, оштукатурены, покрашены и обработаны антигрибковыми препаратами стены дома, обновлен фасад.
"Специалисты обновят отделку стен керамической плиткой в холлах и тамбурах, уложат новую напольную плитку на лестничных клетках и в местах общего пользования, произведут монтаж оконных блоков, выполненных по историческим аналогам", – отметила Яковлева.
Кроме того, будут отремонтированы карнизы, заменены поврежденные участки, покрашены подготовленные поверхности кирпичной кладки. Рабочие установят новые отливы, обновят откосы, зачистят ограждения балконов, заменят флагодержатели.
"Будет выполнена очистка и ремонт стен, потолка и низа лестничных маршей, замена входных дверей и ремонт лестничных ограждений и поручней", – заключила Яковлева.
Также работы проведут в чердачных и подвальных помещениях, планируется заменить часть системы мусоропровода и систему коммуникаций.
Ранее поправку, предусматривающую капитальный ремонт и переоснащение детских школ искусств и музыкальных школ, в проект бюджета Москвы подготовила фракция "Единая Россия" и объединение "Моя Москва". Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов подчеркнул, что в городе функционирует запущенная в 2018 году программа "Искусство детям".
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