Депутат МГД: ремонт детских музыкальных и художественных школ необходимо продолжить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Поправку, предусматривающую капитальный ремонт и переоснащение детских школ искусств и музыкальных школ, в проект бюджета Москвы подготовила фракция "Единая Россия" и объединение "Моя Москва". Об этом рассказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Он подчеркнул, что в городе функционирует запущенная в 2018 году программа "Искусство детям", в рамках которой предусмотрен ремонт более 170 музыкальных школ и школ искусств. Проектом предусмотрено обновление фасадов, замена окон и дверей, ремонт кровли, инженерных сетей, а также закупка музыкальных инструментов.
"С 2018 года для школ закуплено больше 22 тысяч комплектов специальной учебной мебели и свыше 500 музыкальных инструментов, в том числе более 800 роялей и фортепиано. Для школ искусств закупаются тысячи специальных устройств, таких как мольберты, муфельные печи и другое оборудование", – приводит Агентство "Москва" слова депутата.
По мнению Герасимова, в Москве особое внимание уделяют эстетическому развитию детей. А потому "необходимо закончить ремонт хотя бы в тех организациях, где его уже начали, именно на это направлена заявленная нами поправка", считает парламентарий.
В рамках поправки на реализацию данной инициативы необходимо выделить дополнительных 2,5 миллиарда рублей за счет резервного фонда бюджета Москвы.
Ранее стало известно, что на развитие библиотек в проект бюджета Москвы внесены 500 миллионов рублей. Дополнительные средства позволят капитально отремонтировать библиотеки в разных районах города.
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