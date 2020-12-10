Депутат МГД Русецкая: 500 млн руб на ремонт библиотек добавлены в проект бюджета столицы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На развитие библиотек в проект бюджета Москвы внесены 500 миллионов рублей. Инициатива поступила от фракции "Единая Россия" и объединения "Моя Москва". Об этом рассказала депутат Мосгордумы Маргарита Русецкая.

Отмечается, что дополнительные средства позволят капитально отремонтировать библиотеки в разных районах города. Русецкая подчеркнула, что в план ремонта в настоящее время входит 49 библиотек, 27 из которых нуждаются в капитальном ремонте.

"Это значит, что дальше терпеть уже нельзя, косметическими переменами не обойдешься. Адреса таких библиотек есть в каждом административном округе Москвы. Это особенно важно для спальных районов Москвы. В спальных районах нет театров, концертных залов, картинных галерей. Библиотека является одним из немногих мест, где можно прикоснуться к культурной жизни", – приводит Агентство "Москва" слова депутата.

Русецкая добавила, что в последние годы библиотеки обрели популярность среди горожан. 113 учреждений стали библиоцентрами, где можно соприкоснуться с культурой, литературой и творчеством. Также, по мнению депутата, в библиотеках можно знакомиться с хорошей детской литературой, переводной, переизданной или современной.

"При этом можно не просто прочитать книгу, а еще и прийти на лекцию автора, задать ему вопросы, обсудить свои мысли в книжном клубе. Сегодня эта работа перешла в онлайн, но, я уверена, как только ситуация нормализуется, читатели вернутся в библиотеки", – заключила депутат.

Ранее фракция "Единая Россия" совместно с объединением "Моя Москва" подготовила поправку в проект столичного бюджета, которая предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса в сфере креативных индустрий. На данную отрасль будут выделены дополнительные средства в размере 500 миллионов рублей.

