МГД одобрила ряд поправок к проекту бюджета столицы на 2021–2023 годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Мосгордумы одобрили ряд поправок к проекту бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов, сообщает Агентство "Москва".

Депутаты столичного парламента рассматривают поправки, рекомендованные редактором к отклонению. Как сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, ко второму чтению поступило 205 поправок, которые рассмотрели в департаменте финансов. По его словам, касаются они принципиально важных направлений в жизни города – здравоохранения, социальной поддержки, образования, культуры, строительства и инвестиций, городского хозяйства.

В частности, поправки фракции "Единая Россия" предлагают увеличить ассигнования департаменту здравоохранения на 2021 год за счет сокращения объема резервного фонда. Делается это с целью провести капремонт объектов здравоохранения, чтобы привести столичные поликлиники к новому стандарту.

Часть поправок направлена на финансовое обеспечение специализированной высокотехнологичной медицинской помощи, которая не включена в базовую программу ОМС.

Помимо этого, предлагается увеличить расходы на соцподдержку безработных москвичей и выделить дополнительные средства на решение проблем обманутых дольщиков.

Будут увеличены расходы на финансирование мероприятий по реализации комплексных инновационных проектов, а также развитие креативных индустрий. Целый блок поправок касается дополнительного финансирования культуры города – на мероприятия по проекту "Искусство – детям", на ремонт учреждений культуры и завершение проекта "Московские библиоцентры".

Депутаты также одобрили поправку о выделении 13 миллионов рублей на проведение научно-исследовательской работы в сфере экологии и устойчивого развития города. Это касается разработки проекта создания открытой лаборатории.

Как отметил Шапошников, поправки, поступившие от других фракций, депутатских объединений и депутатов, во многом были схожи и частично учтены редактором.

Отдельно он остановился на трех поправках редактора. Одна из них предусматривает выделение 56 миллионов рублей на доработку портала для записи детей на дополнительное образование. Речь идет о кружках и секциях, улучшение интерфейса поиска кружков на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Еще одна поправка редактора предлагает увеличить на 100 миллионов рублей расходы по постановке на кадастровый учет земельных участков многоквартирных домов в 2021 году.

Помимо этого, по инициативе редактора на 250 миллионов 650 тысяч рублей увеличатся расходы на предоставление в 2021 году субсидий региональному оператору, владельцам специальных счетов. Цель – возместить затраты, связанные с проведением работ по сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Москвы.

Председатель Мосгордумы заявил, что формирование главного финансового документа города – это результат консолидированных усилий всего депутатского корпуса, исполнительной власти и жителей Москвы.



председатель Мосгордумы Алексей Шапошников Главное, что бюджет города в результате совместной работы сохраняет все социальные обязательства и усиливается по ряду жизненно важных статей.

Общий объем доходов бюджета столицы в 2021 году составит 2 триллиона 642 миллиарда 739,8 миллиона рублей, в 2022 году – 2 триллиона 895 миллиардов 3,6 миллиона рублей, в 2023 году – 3 триллиона 161 миллиард 296,6 миллиона рублей.

Общий объем расходов бюджета города в 2021 году составит 3 триллиона 152 миллиарда 754,3 миллиона рублей, в 2022 году – 3 триллиона 235 миллиардов 590,5 миллиона рублей, в 2023 году – 3 триллиона 344 миллиарда 665,9 миллиона рублей.

Дефицит бюджета столицы в 2021 году составит 510 миллиардов 14 миллионов 426,3 тысячи рублей, в 2022 году – 340 миллиардов 586 миллионов 960 тысяч рублей, в 2023 году – 183 миллиардов 369 миллионов 368,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось о поправке к бюджету Москвы, которая предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса в сфере креативных индустрий. На данную отрасль будут выделены дополнительные средства в размере 500 миллионов рублей.

