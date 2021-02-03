Около 90% москвичей оплачивают услуги ЖКХ удаленно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Аналитики Сбера установили, что клиенты банка все чаще оплачивают жилищно-коммунальные услуги без посещения офисов и пользуются онлайн-сервисами.

По данным кредитной организации, в 2020 году подобные операции стали использоваться чаще почти на 6%. Доля удаленной оплаты составляет 88,5% от общего числа транзакций за услуги ЖКХ.

Чаще всего клиенты Сбера пользуются мобильным приложением "СберБанк Онлайн". Через него проходит более 43% всех операций. Кроме того, популярны услуга "Автоплатеж ЖКХ" и работа с веб-версией "СберБанка Онлайн" – 21 и 12% от числа всех операций.

Как заявил вице-президент ПАО "Сбербанк" – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников, организация стремится также предоставлять клиентам дополнительные цифровые сервисы. Например, через приложение можно отдельной услугой подать данные счетчиков воды.

В Сбере отметили, что по всем операциям оплаты ЖКХ в "СберБанке Онлайн" можно получить не только чек, но и справку-подтверждение с подписью сотрудника организации и печатью.

Ранее сообщалось, что в Москве подвели итоги программы развития безналичных способов оплаты в центрах "Мои документы". Больше всего бесконтактных транзакций пришлось на учреждения в районах Матушкино, Восточном и Силино, а также во дворце госуслуг на ВДНХ. Здесь используется платежное решение Сбера.

