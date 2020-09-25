Сбербанк направит на дивиденды за прошлый год более 422 млрд рублей

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Акционеры Сбербанка одобрили решение о выплате дивидендов за 2019 год в размере 422,38 миллиарда рублей. Решение принято в ходе годового общего собрания, приводит ТАСС заявление банка.

Уточняется, что выплаты дивидендов были установлены из расчета 18,7 рубля на акцию. Собрание прошло в заочном режиме.

Планируется, что на дивиденды направят 50% чистой прибыли Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности за 2019 год.

"Утвердить 5 октября 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2019 год", – говорится в сообщении банка.

Ранее Сбербанк официально представил свой новый логотип. По словам главы банка Германа Грефа, "Сбер" остается зеленым финансовым брендом, но было было добавлено разнообразие в его деятельность.