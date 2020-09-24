Новые отделения и банкоматы представил Сбербанк

Фото: скриншот видео youtube.com/СберТВ
Сбербанк представил свои новые отделения и банкоматы. Планируется, что для клиентов в будущем станут доступны кафе и детские уголки, заявил первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин.
По его словам, теперь в отделениях кредитной организации люди смогут пообщаться, изучить новые технологии, провести встречу. Кроме того, операции в Сбербанке можно будет провести без паспорта, воспользовавшись системой биометрии.
"Касс нет, есть только удобные круглые столики, где вы можете обсудить с менеджером вопросы", – обращает внимание Ведяхин.
При этом в новых банкоматах сделают сенсорный экран и функцию снятия денег при помощи биометрии и голоса. Ко всему прочему, благодаря банкоматам посетители банка смогут заказать такси, еду, а также купить билеты в кино.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф официально представил бренд "Сбер". При этом расходы на внедрение в работу нового бренда будут осуществляться в течение нескольких лет.
Сбербанк изменит логотип – СМИ
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