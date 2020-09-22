Греф объяснил, кого коснется налог на большие вклады

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, кого коснется налог на вклады свыше 1 миллиона рублей. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы оценивали, это может коснуться примерно до 2% всех наших вкладчиков. Это максимум. Скорее всего, это будет примерно в районе 1% вкладчиков", – рассказал специалист.

По словам Грефа, оценка складывалась из приблизительных данных по ситуации и на основе собственной информации о наличии вкладов в Сбербанке.

Ранее в Налоговый кодекс РФ были внесены поправки, согласно которым банковские вклады свыше 1 миллиона рублей с 1 января 2021 года будут облагаться налогом в 13%.

