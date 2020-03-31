Под действие налогов на процентный доход не попадут зарплатные счета

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Зарплатные счета российских граждан не попадают под действие налога на процентный доход с банковских вкладов. Про исключение рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает "Российская газета".

Стало известно, что инициатива президента России Владимира Путина не затронет текущих банковских счетов, ставка по которым не превышает 1%.

Кроме того, уточняется, что налог не распространят на сами счета. "Речь идет только о процентных доходах по ним. Причем первые 60 тысяч рублей процентного дохода облагаться налогом не будут", – обратил внимание глава правительства. Во время совещания по экономическим вопросам Мишустин отметил, что в этом и следующем году платить налог не придется.

Ранее в Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам.

25 марта Владимир Путин в телеобращении заявил о планах ввести 13-процентный налог на проценты с вкладов в миллион рублей.