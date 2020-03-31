В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам

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Налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставкой 13% будет облагаться сумма процентных доходов по вкладам, превышающая проценты с одного миллиона рублей по ключевой ставке ЦБ, передает РИА Новости.

Такое уточнение в Госдуме сделали при подготовке законопроекта. При текущей ключевой ставке Банка России в 6% не будет облагаться налогом доход со вкладов в размере до 60 тысяч рублей в год. Также налогом не будут облагаться депозиты со ставкой менее 1%, а также эскроу-счета.

25 марта Владимир Путин в телеобращении заявил о планах ввести 13-процентный налог на проценты с вкладов в миллион рублей. Кроме того, появится 15-процентный налог на выводимые за рубеж дивиденды и проценты.

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов в связи с этим планирует предложить ввести льготный режим для пенсионеров по уплате налога. Глава комитета Ярослав Нилов напомнил, что некоторые пенсионеры и люди старшего поколения за долгие годы накопили определенные суммы в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.

По его мнению, для таких граждан налог 13% на доход может быть ощутим, в том числе и чисто психологически. В связи с этим он предложил изучить вопрос и внести поправки в проект закона в третьем чтении.

Министр финансов РФ Антон Силуанов уточнил, что налог в 13% планируется ввести только с 2021 года. Силуанов добавил, что он не будет распространяться на процентные доходы, полученные в 2020 году. Впервые уведомления на уплату налога будут направлены в 2022 году по процентным доходам по вкладам за 2021 год. Аналогичные меры коснутся инвестиций в долговые ценные бумаги.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов планировал обратиться к президенту с просьбой повысить сумму облагаемых налогом на доход банковских вкладов до 1,4 миллиона рублей. Он объяснил, что это сумма, на которую государство страхует вклады граждан.