Налог на проценты по вкладам введут в 2021 году

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Налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше миллиона рублей планируется ввести только с 2021 года, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он уточнил, что это не будет распространяться на процентные доходы, полученные в 2020 году. Впервые уведомления на уплату налога будут направлены в 2022 году по процентным доходам по вкладам за 2021 год. Аналогичные меры коснутся инвестиций в долговые ценные бумаги, передает "Интерфакс".

По словам Силуанова, налогом будет облагаться не сама сумма банковского вклада (депозит), а исключительно получаемые с этого вклада проценты. Изменения, вызванные курсовыми колебаниями, не будут облагаться налогом.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов планирует обратиться к президенту с просьбой повысить сумму облагаемых налогом на доход банковских вкладов до 1,4 миллиона рублей. Он объяснил, что это сумма, на которую государство страхует вклады граждан. По мнению Миронова, это было бы "логично и справедливо".

Владимир Путин в телеобращении сообщил о планах ввести налог на проценты с вкладов в миллион рублей. Кроме того, появится 15-процентный налог на выводимые за рубеж дивиденды и проценты.