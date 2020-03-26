В Госдуму внесен проект о повышении выплат по больничному до размера МРОТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий повысить до размера МРОТ выплату пособий по временной нетрудоспособности. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Предполагается, что такая мера будет действовать до 31 декабря. Оплачивать больничный, исходя из МРОТ, будут в случае, если пособие по временной нетрудоспособности в расчете за полный месяц окажется ниже этой суммы. При начислении пособий будут учитывать и районные коэффициенты к зарплате.

С такой инициативой выступил Владимир Путин в своем телеобращении. Сейчас больничные оплачивают исходя из средней зарплаты и стажа сотрудника. При расчете пособия из МРОТ без учета стажа средний дневной размер выплаты прогнозируется на уровне 995,7 рубля и увеличится на 19,52 рубля.

Президент из-за коронавируса также объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты. Все социальные пособия и льготы будут продлеваться автоматически в ближайшие полгода, отметил глава государства. Дополнительных справок и хождения по инстанциям для этого не понадобится.

Семьи с правом на материнский капитал в течение ближайших трех месяцев будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет. Выплаты на детей 3–7 лет поручено организовать не с июля, а с июня.

Выплаты ветеранам и труженикам тыла к 75-летию Победы должны быть осуществлены до майских праздников, подчеркнул российский лидер. Ветераны получат по 75 тысяч рублей, по 50 тысяч – бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Путин предложил увеличить пособия по безработице до 12 тысяч рублей. Сейчас максимальное пособие по безработице достигает 8 тысяч рублей ежемесячно.