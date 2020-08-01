В Минэкономразвития не обсуждали введение новых налогов в РФ

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Министерство экономического развития РФ заявило, что сейчас не обсуждается возможность введения каких-либо новых налогов в стране. Об этом рассказали представители ведомства, передает ТАСС.

"В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается", – сообщили в пресс-службе МЭР.

Кроме того, уточняется, что размещенную версию проекта плана, где включено предложение о введении единого оборотного налога, в будущем пересмотрят.

Ранее стало известно, что в России предложили ввести пенсионный налоговый вычет. Предполагается, что это поможет россиянам возвращать до 52 тысяч ежегодно с добровольных взносов на будущую пенсию.