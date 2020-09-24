Сбербанк представил новый логотип

Фото: соцсети
Глава Сбербанка Герман Греф официально представил бренд "Сбер". Презентация нового логотипа состоялась в четверг, 24 сентября, на мероприятии "СберКонф".
Лого представляет собой градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галочкой внутри. Рядом написано название "Сбер", которое было выполнено в зеленом цвете.
"Для фирменного знака "Сбер" мы взяли главное от нашего главного наследия – галочку – символ нашей целеустремленности и ориентированности на пользу для человека, наш круг – символ нашей сфокусированности на потребностях людей и создания комфорта и возможности для них", – объяснил смысл логотипа Греф.
По словам Грефа, "Сбер" остается зеленым финансовым брендом, но было добавлено разнообразие в его деятельность.
Представители банка добавили, что показанный бренд экосистемы до этого успешно применили в сервисах "СберМаркет", "СберКлауд" и других. "Таким образом, теперь почти все услуги, предоставляемые экосистемой Сбербанка, объединились под единым узнаваемым зонтичным брендом "Сбер", – уточнили в банке.
При этом расходы на внедрение в работу нового бренда будут осуществляться в течение нескольких лет. В итоге поменяются все цифровые и электронные каналы и сайты, банкоматы заменят по мере их износа, вывески на отделениях обновят в течение нескольких лет.
Ко всему прочему, выпущенные пластиковые карты клиентов будут действовать до срока их окончания, дополнительных затрат не ожидается.
Ранее в СМИ появилась информация, что Сбербанк поменяет логотип. Помимо названий, продукты Сбербанка будут обладать собственной цветовой айдентикой.
Сбербанк изменит логотип – СМИ
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