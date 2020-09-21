Сбербанк поменяет логотип – СМИ

16:36
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Группа "Сбербанк" отказалась от слова "банк" в новом логотипе. Заявку на обновленную символику кредитной организации зарегистрировали в Роспатенте, сообщает РИА Новости.
Продукты компании будут работать под логотипом "Сбер". Как следствие, поменяется их название – например, лизинговый сервис станет "СберЛизингом". Аналогично поступят с платформами "Сбербанк страхование", DocDoc (он станет "СберЗдоровьем") и с некоторыми другими решениями.
Помимо названий, продукты Сбербанка будут обладать собственной цветовой айдентикой. Например, у "СберРешения" второе слово будет светло-синим, а у "СберСтрахования" – зеленым.
В финансовой части бренд Сбербанка останется без изменений.
Официально новый логотип продуктов кредитной организации планируют представить 24 сентября.
В начале сентября Сбербанк представил сервис для малого бизнеса под названием "СберРядом". В этом приложении покупатели смогут получать бонусы за покупки в локальных и небольших магазинах и компаниях.
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