Компания "Яндекс.Деньги" теперь будет называться "ЮMoney"

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Компания "Яндекс.Деньги" объявила о смене названия на "ЮMoney", а платежный сервис для бизнеса "Яндекс.Касса" теперь будет называться "ЮKassa", говорится в сообщении компании.

Уточняется, что пока старый и новый бренды будут работать одновременно. Полный ребрендинг состоится после 15 декабря. По словам директора "ЮMoney" Ивана Глазачева, компания входит в экосистему Сбербанка и для нее наступает новый этап развития.

"Мы стараемся сохранить простоту, технологичность, удобство и большой выбор возможностей сервисов для наших пользователей", – отметил Глазачев.

В июле Сбербанк и "Яндекс" закрыли сделку по разделению активов компаний. В рамках сделки Сбербанк выкупил с существенным дисконтом долю (25% плюс одна акция) в компании "Яндекс.Деньги" за 2,4 миллиарда рублей.

Ранее главный архитектор города Сергей Кузнецов рассказал, что штаб-квартира "Яндекса", которую планируют построить в Гагаринском районе, станет примером качественной архитектуры международного уровня. Он отметил, что опубликованная концепция интересная и качественно выполнена.