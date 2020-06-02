"Яндекс.Такси" ввел обязательную проверку водителя через селфи

02 июня, 19:04
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
"Яндекс.Такси" в июне поэтапно вводит по всей России идентификацию водителя при помощи селфи, передает ТАСС.
Технология будет распространена на 100% водителей во всех регионах работы сервиса. Сейчас они начали получать уведомление о запуске технологии во внутреннем приложении "Таксометр".
В пресс-службе компании уточнили, что проверка личности поможет лучше защитить персональные данные водителей. Пользователи же получат больше уверенности в том, что к ним приедет именно тот человек, который указан в деталях заказа.
В "Яндекс.Такси" объяснили, что алгоритм будет определять наилучшее время для прохождения проверки, она будет срабатывать в "Таксометре". Для проверки водителям нужно будет сделать селфи внутри приложения, после чего алгоритмы автоматически сверят его с другими фото таксиста. Загрузить ранее сделанный снимок будет нельзя.
В марте в "Яндекс.Такси" запустили мобильное приложение, где водитель может ставить оценки своим пассажирам. Рейтинг – от одного до пяти баллов.
Увидеть свою оценку можно в меню приложения. Если пользователь набрал высокие баллы, его заказы станут приоритетными.
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