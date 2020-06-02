Агрегаторы такси объяснили резкий скачок цен на свои услуги с приходом лета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Представители агрегаторов такси прокомментировали Москве 24 скачок цен на свои услуги в первый день очередного этапа ослабления ограничений в Москве. По их словам, это связано с повышенным спросом, меньшим количеством водителей после выхода из режима самоизоляции и плохой погодой.

1 июня многие пользователи такси отметили резкий рост тарифов по привычным маршрутам (скриншоты из приложений агрегаторов имеются в распоряжении редакции).

"Вчера (1 июня) на фоне введения послаблений режима самоизоляции и плохой погоды (несколько часов шел непрерывный дождь) мы зафиксировали резкий скачок спроса, что привело к временному повышению коэффициента", – пояснили в пресс-службе "Яндекс. Такси".



Представители службы сообщили, что стоимость поездки формируется с учетом множества факторов, но тарифы в "Яндекс.Такси" не менялись.

"В отдельных районах количество заказов периодически может превышать количество машин, работающих на линии и готовых выполнять поездки. В этом случае алгоритм автоматически формирует повышающий коэффициент – это вынужденная и временная мера, которая помогает воспользоваться такси тем, кому важно уехать максимально срочно, даже в периоды высокого спроса. В такой ситуации вместе с таксопарками-партнерами мы стараемся вывести на линию как можно больше водителей, чтобы повышающий коэффициент быстрее исчез", – уточнили в пресс-службе.

В свою очередь, представители Gett такси сообщили Москве 24, что 1 июня наблюдали скачок количества заказов на 40%. "Резкие скачки стоимости относительно обычной цены чаще всего происходят из-за повышенного спроса в конкретной точке в конкретное время", – заявили в пресс-службе Gett.





пресс-служба Gett Вчерашний скачок мы связываем в первую очередь с частичным ослаблением режима изоляции в первый день лета.

В службе добавили, что в дни резких изменений спроса иногда действительно наблюдается нехватка машин. "Это временное явление, так как не все водители успели вернуться к привычному графику работы – в карантин мы переориентировали их на доставку, а сейчас постепенно возвращаем назад. По опыту выхода из карантина других стран можно ожидать, что спрос на такси будет возвращаться постепенно и расти линейно, параллельно с ослаблением ограничительных мер", – добавили представители Gett такси.



В пресс-службе "Яндекс.Такси" также отметили, что на данный момент автомобилей и водителей их партнеров хватает для выполнения заказов и никаких планов по повышению тарифов пока нет. Для того чтобы клиентам узнать о снижении повышающего коэффициента, нужно включить уведомление о снижении цен через кнопку в верхней части экрана.

Ранее представители департамента транспорта рассказали о мерах поддержки государства, которые предоставляются транспортным предприятиям.