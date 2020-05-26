Москва и бизнес: как в столице поддерживают транспортные предприятия

С 25 мая в Москве начался первый этап послабления некоторых мер, которые вводились из-за коронавируса. К работе уже разрешили вернуться строительным и промышленным организациям. Тем не менее режим самоизоляции, как и ряд других ограничений, все еще продолжает действовать в городе. Разбираемся, с какими проблемами в таких условиях столкнулись представители транспортной сферы и как они справляются со сложностями.
Поддержка бизнеса на уровне страны
Коронавирусная инфекция и режим самоизоляции изменили жизнь людей и бизнеса. Последнему сегодня требуется как можно больше конкретной помощи. И поддержка уже оказывается государством. Малым, средним и индивидуальным предпринимателям из наиболее пострадавших областей предоставляют субсидии в виде одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), который составляет 12 130 рублей, на каждого сотрудника в апреле и мае.
Деньги можно использовать для выплаты зарплат. Также у предпринимателей есть возможность взять беспроцентный кредит для этого и другие специальные льготные кредиты. Кроме того, малому и среднему бизнесу предоставлена отсрочка по налогам (кроме НДС) и страховым взносам на полгода. Также снижен в два раза процент страховых взносов в соцфонды с зарплат сотрудников сверх МРОТ – до 15%.
А с 1 июня Владимир Путин предложил запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. Воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших отраслях и социально ориентированные некоммерческие организации (НКО). Причем если предприятие сохранит до 90% численности работников, то по окончании кредита его сумма и все проценты спишутся; если до 80% сотрудников, то спишется половина суммы и процентов по нему.
Столичные решения
В Москве общий объем налоговых льгот для столичных предприятий в связи с коронавирусом составит более 170 миллиардов рублей. Эти меры предусматривают продление сроков уплаты налога на имущество, землю и торгового сбора, освобождение от арендных платежей за городское имущество, субсидирование малого и среднего предпринимательства и поддержку строительной отрасли.
В частности, город поддержал предприятия, которые работают на транспортной инфраструктуре метрополитена. С предпринимателями заключаются дополнительные соглашения, по которым метро не начисляет плату на торговлю за период с 1 марта по 1 июля. Данная мера позволяет помочь сохранить более тысячи рабочих мест.
Всего заключено более 200 договоров на торговлю и на аренду. Это торговые точки в метро, а также "Инвестиционная группа Сигма", которая арендует бывшее Миусское трамвайное депо на Лесной улице, где работает фуд-молл "Депо".
Также в Московском метрополитене создали рабочую группу для арендаторов. По словам бизнесмена, владельца сети кожгалантерей в метро Вука Варагича, для участников группы был создан чат арендаторов, в который входят представители вендинга и других организаций, осуществляющих торговлю в метро.
По информации пресс-службы департамента транспорта Москвы, именно оперативное взаимодействие позволило в кратчайшие сроки организовать реализацию масок и перчаток в торговых павильонах и в вендинговых аппаратах метро.
Во время пандемии коронавируса почти в два раза меньше стали пользоваться такси, что привело к серьезному падению доходов водителей. Однако основные проблемы компаний такси связаны с оплатой лизинговых платежей – здесь пока нет решения. При этом данный вопрос прорабатывается на федеральном уровне.
По словам руководителя таксомоторной компании "ТБК" Сергея Привалова, сейчас у перевозчиков возникают проблемы со страхованием ОСАГО, а также у многих компаний есть трудности с оплатой арендных платежей.
При всем при этом городские власти с самого начала мониторили ситуацию на московском рынке такси.
Кроме того, в связи с введением пропускного режима столичные таксисты начали проверять пропуска у пассажиров, чтобы заболевшие не нарушали карантин. Для этого был расширен функционал мобильного приложения "Помощник Москвы", предоставлена подробная инструкция для водителей – это позволило дополнительно защитить их.
С 12 мая при выполнении требований по безопасности пассажиров восстановить работу смогли премиальные автомобили агрегаторов "Яндекс.Такси", "СитиМобил" и Gett.
Для средних и малых предприятий столичное правительство берет на себя до 6% годовых по кредитам, полученным до 15 апреля 2020 года, и 8% годовых по кредитам, полученным с 15 апреля 2020 года. Это относится и к такси. Им также пообещали выплатить гранты – тем компаниям, которые возили бесплатно от гостиниц до больниц медицинских сотрудников и пациентов с COVID-19 во время пандемии.
По словам Селяметовой, канатка относится к той сфере услуг, которая после снятия карантина будет крайне медленно входить в рабочее русло. Поэтому компания надеется, что будет услышана.