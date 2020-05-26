Москва и бизнес: как в столице поддерживают транспортные предприятия

С 25 мая в Москве начался первый этап послабления некоторых мер, которые вводились из-за коронавируса. К работе уже разрешили вернуться строительным и промышленным организациям. Тем не менее режим самоизоляции, как и ряд других ограничений, все еще продолжает действовать в городе. Разбираемся, с какими проблемами в таких условиях столкнулись представители транспортной сферы и как они справляются со сложностями.



Поддержка бизнеса на уровне страны

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Коронавирусная инфекция и режим самоизоляции изменили жизнь людей и бизнеса. Последнему сегодня требуется как можно больше конкретной помощи. И поддержка уже оказывается государством. Малым, средним и индивидуальным предпринимателям из наиболее пострадавших областей предоставляют субсидии в виде одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), который составляет 12 130 рублей, на каждого сотрудника в апреле и мае.

Деньги можно использовать для выплаты зарплат. Также у предпринимателей есть возможность взять беспроцентный кредит для этого и другие специальные льготные кредиты. Кроме того, малому и среднему бизнесу предоставлена отсрочка по налогам (кроме НДС) и страховым взносам на полгода. Также снижен в два раза процент страховых взносов в соцфонды с зарплат сотрудников сверх МРОТ – до 15%.

А с 1 июня Владимир Путин предложил запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. Воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших отраслях и социально ориентированные некоммерческие организации (НКО). Причем если предприятие сохранит до 90% численности работников, то по окончании кредита его сумма и все проценты спишутся; если до 80% сотрудников, то спишется половина суммы и процентов по нему.



Столичные решения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве общий объем налоговых льгот для столичных предприятий в связи с коронавирусом составит более 170 миллиардов рублей. Эти меры предусматривают продление сроков уплаты налога на имущество, землю и торгового сбора, освобождение от арендных платежей за городское имущество, субсидирование малого и среднего предпринимательства и поддержку строительной отрасли.

В частности, город поддержал предприятия, которые работают на транспортной инфраструктуре метрополитена. С предпринимателями заключаются дополнительные соглашения, по которым метро не начисляет плату на торговлю за период с 1 марта по 1 июля. Данная мера позволяет помочь сохранить более тысячи рабочих мест.

Всего заключено более 200 договоров на торговлю и на аренду. Это торговые точки в метро, а также "Инвестиционная группа Сигма", которая арендует бывшее Миусское трамвайное депо на Лесной улице, где работает фуд-молл "Депо".

Также в Московском метрополитене создали рабочую группу для арендаторов. По словам бизнесмена, владельца сети кожгалантерей в метро Вука Варагича, для участников группы был создан чат арендаторов, в который входят представители вендинга и других организаций, осуществляющих торговлю в метро.



Вук Варагич. Видео: пресс-служба департамента транспорта



Вук Варагич предприниматель Метрополитен очень быстро отреагировал на данную проблему. Во-первых, выработал комплекс мер поддержки предпринимателей, прежде всего отменил полностью арендную плату с 1 марта по 1 июля. Эта мера гораздо эффективнее отсрочки, которая превалирует в городе. Это очень крутая поддержка, которая позволит наш бизнес сохранить на плаву.

"Я один из представителей, которые ведут переговоры с Московским метрополитеном. Сначала мы с коллегами в группе обсуждаем насущные вопросы, проблемы, после этого я уже доношу их до Московского метрополитена, и мы с их стороны получаем предложения по поддержке", – пояснил бизнесмен.

По информации пресс-службы департамента транспорта Москвы, именно оперативное взаимодействие позволило в кратчайшие сроки организовать реализацию масок и перчаток в торговых павильонах и в вендинговых аппаратах метро.





Купить защитные маски и перчатки теперь можно в метро. В вендинговых аппаратах на некоторых станциях подземки доступны защитные средства по единой цене: маска – за 30 рублей, перчатки – за 20 рублей или сразу набор – за 50 рублей.

Во время пандемии коронавируса почти в два раза меньше стали пользоваться такси, что привело к серьезному падению доходов водителей. Однако основные проблемы компаний такси связаны с оплатой лизинговых платежей – здесь пока нет решения. При этом данный вопрос прорабатывается на федеральном уровне.

По словам руководителя таксомоторной компании "ТБК" Сергея Привалова, сейчас у перевозчиков возникают проблемы со страхованием ОСАГО, а также у многих компаний есть трудности с оплатой арендных платежей.



Сергей Привалов. Видео: пресс-служба департамента транспорта

"И, несмотря на то что на всех уровнях власти сегодня ведется разговор о предоставлении лизинговых каникул таксомоторным компаниям, многие компании не готовятся такую поддержку предоставлять", – отметил Привалов.

При всем при этом городские власти с самого начала мониторили ситуацию на московском рынке такси.





Сергей Привалов руководитель таксомоторной компании "ТБК", председатель координационного совета по такси В самом начале пандемии, как только Роспотребнадзор выдал предписание об обязательном использовании масок водителями такси, возникли проблемы, где их купить, как их доставить. Город отреагировал быстро, была поставлена партия масок московским перевозчикам, и в дальнейшем еще были поставки масок по цене производителя московским компаниям такси.

Кроме того, в связи с введением пропускного режима столичные таксисты начали проверять пропуска у пассажиров, чтобы заболевшие не нарушали карантин. Для этого был расширен функционал мобильного приложения "Помощник Москвы", предоставлена подробная инструкция для водителей – это позволило дополнительно защитить их.

С 12 мая при выполнении требований по безопасности пассажиров восстановить работу смогли премиальные автомобили агрегаторов "Яндекс.Такси", "СитиМобил" и Gett.

Для средних и малых предприятий столичное правительство берет на себя до 6% годовых по кредитам, полученным до 15 апреля 2020 года, и 8% годовых по кредитам, полученным с 15 апреля 2020 года. Это относится и к такси. Им также пообещали выплатить гранты – тем компаниям, которые возили бесплатно от гостиниц до больниц медицинских сотрудников и пациентов с COVID-19 во время пандемии.



Ежегодно правительство Москвы предоставляет таксомоторным и каршеринговым компаниям субсидии на лизинговые платежи и кредиты. В 2020 году размер поддержки составит 283 миллиона рублей. По просьбе перевозчиков из-за ситуации с коронавирусом им сделают послабления для получения средств, также в два раза ускорят и упростят процедуру выдачи субсидий. Одно из условий получения субсидии – отсутствие задолженности по лизинговым платежам и другим обязательным платежам в день подачи заявки. Будут учитывать состояние лишь на 5 марта 2020 года. Это позволит компаниям, которые всегда исправно выплачивали кредиты, получить субсидию, даже если во время пандемии у них были с этим трудности.



Екатерина Селяметова. Видео: пресс-служба департамента транспорта



Екатерина Селяметова представитель Московской канатной дороги Нам отменили платежи по аренде земельного участка. Мы сейчас прорабатываем меры поддержки с правительством Москвы.

Пандемия коснулась и сотрудников канатки, которая перестала принимать гостей с 1 апреля. Представитель канатной дороги Екатерина Селяметова пояснила, что компания подала заявки на отсрочку по налогам и снижение тарифов по страховым взносам. Однако, что касается беспроцентных кредитов на зарплаты сотрудников, в этом направлении не все так гладко: в нескольких банках им уже отказали, но они не отчаиваются.

По словам Селяметовой, канатка относится к той сфере услуг, которая после снятия карантина будет крайне медленно входить в рабочее русло. Поэтому компания надеется, что будет услышана.

