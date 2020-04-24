Власти Москвы готовы допустить премиальные такси к работе во время пандемии

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал, что в столице подготовили условия для возвращения к работе премиальных и люксовых такси, передает ТАСС.
Он отметил, что городские власти стремятся оказать поддержку всем предприятиям, которые пострадали от пандемии коронавируса. В связи с этим возникла идея возвращения люксовых и премиальных такси.
"По итогам прошедшего заседания экономического штаба мы обсудили с коллегами из транспортного комплекса механизмы допуска к работе премиальных такси и сервисов личных водителей. Такие требования адаптированы к перевозчикам и не касаются цвета автомобиля, они уже подготовлены, при условии их выполнения эти сервисы смогут вернуться к работе", – сообщил Ефимов.
Он отметил, что такси высокого класса будут работать по тем же правилам, что и обычные перевозчики. Заместитель руководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин рассказал об условиях, на которых премиальные и люксовые такси смогут вернуться в столицу:
Что касается более высококлассных машин, то Сморгонский отметил, что они работают по договорам фрахтования. В то же время в Москве действует правило, согласно которому сервисы не могут осуществлять свою работу без лицензии легкового такси. В свою очередь премиальные и люксовые такси работают не на основании этой лицензии, с чем и связана указанная проблема.
Прошин же отметил, что с 2018 года неоднократно предлагали таксистам бизнес-класса начать выполнять требования, которые действуют для обычных перевозчиков. Однако, по словам замруководителя Дептранса, сервисы ни разу не выразили согласия по поводу предложенных условий.
С 15 апреля в Москве действует пропускная система. Согласно новым правилам, столичные таксисты должны отказать в оказании услуг тем горожанам, которые не имеют разрешения на передвижение по городу.
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