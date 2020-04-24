Дептранс потребовал от "Яндекса" предоставить информацию об избитой таксистом девушке

Фото: телеграм-канал "112"

Столичный департамент транспорта потребовал от "Яндекса" предоставить информацию о девушке, которую избил водитель такси из-за проблем с цифровым пропуском, сообщает пресс-служба ведомства.

Дептранс собирается обратиться в правоохранительные органы. "Необходимо очень тщательно и объективно разобраться и применить соответствующие меры", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Москве таксист избил пассажирку из-за проблем с цифровым пропуском. Отмечалось якобы водитель не смог считать код пассажирки, после чего насильно вытащил ее из автомобиля и начал наносить удары.

С 22 апреля в Москве ввели автоматическую систему проверки пропусков. Вице-мэр Максим Ликсутов напомнил, что благодаря ей возможна мгновенная фиксация нарушителей введенных в столице ограничений на передвижение по городу. Он сообщил, что на всех нарушителей будет наложена административная ответственность в соответствии с введенным во время пандемии коронавируса городским и федеральным законодательством.

Общественным транспортом теперь можно пользоваться только при наличии "Тройки", "Стрелки" или социальной карты. Номер карты нужно указать при оформлении пропуска. Сделать это необходимо на портале nedoma.mos.ru.

Чтобы быть уверенным, что госномер авто привязан к пропуску и вам не выпишут штраф, его надо проверить в специальном сервисе. Аналогичная возможность есть для "Тройки", если вы планируете пользоваться общественным транспортом. С момента привязки к пропуску и до первой поездки должно пройти не менее пяти часов.