Транспортный комплекс Москвы изменил для предпринимателей порядок оплаты аренды

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что транспортный комплекс подпишет с предпринимателями дополнительные соглашения об аренде.
Он отметил, что договоры будут касаться порядка оплаты аренды. Дополнительные соглашения подпишут в том случае, если предприниматели не сократят значительно рабочие места. Кроме того, в договоре будет прописана скидка на субарендаторов.
"Мы хотим помочь предпринимателям сохранить бизнес, ресурсы и кадры. Надеемся, что с нашей поддержкой они сможет вернуться к нормальной жизни и продолжат работу после разрешения вести деятельность", – передает слова Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.
Он отметил, что в настоящий момент заключено более 200 договоров с предпринимателями, которые осуществляют деятельность на территории транспортного комплекса.
"Это торговые точки в метро, а также ООО "Инвестиционная группа Сигма", которая арендует у Мосгортранса бывшее Миусское трамвайное депо на Лесной улице. Эти бизнесы обеспечивают совместно около 2,2 тысячи рабочих мест", – сказал Ликсутов.
Ранее стало известно, что в Москве объем контрактов с представителями малого бизнеса за первый квартал 2020 года превысил на 36% аналогичные показатели прошлого года и составил 83,2 миллиарда рублей. Кроме того, общий объем налоговых льгот для предприятий в Москве составит более 170 миллиардов рублей. Воспользоваться антикризисными мерами смогут порядка 21 тысячи компаний.
15 апреля мэр Москвы Сергей Собянин утвердил третий пакет поддержки столичных предпринимателей во время кризиса. В частности, в них вошло субсидирование процентной ставки на кредиты. Кроме того, предприниматели смогут воспользоваться отсрочкой на выплату долга сроком на 6 месяцев.
Также ряд представителей столичного бизнеса получат отсрочку по уплате платежей по налогу на имущество и земельному налогу. Распоряжения по поддержке предпринимателей касаются и отношений с арендодателями.
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