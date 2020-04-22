Общий объем налоговых льгот для предприятий, утвержденных Собяниным, составит 170 млрд

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Общий объем налоговых льгот столичных предприятий составит более 170 миллиардов рублей. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Москва сохранит все утвержденные льготы для столичного бизнеса. Их объем составит 106 миллиардов рублей. А с учетом утвержденных Сергеем Собяниным антикризисных мер московскому бизнесу в 2020 году будет оказана поддержка в объеме более 170 миллиардов рублей", – говорится в сообщении.

Воспользоваться антикризисными мерами смогут около 21 тысячи компаний. Эти меры предусматривают продление сроков уплаты налога на имущество, землю и торгового сбора, освобождение от арендных платежей за городское имущество, субсидирование малого и среднего предпринимательства и поддержку строительной отрасли.

"Правительство Москвы продолжает работу над следующим антикризисным пакетом в тесном взаимодействии с представителями бизнеса. Предложения предпринимателей по необходимым для каждой из отраслей мерам поддержки будут учтены", – подчеркнул руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

15 апреля Сергей Собянин утвердил третий пакет мер по поддержке столичного малого и среднего бизнеса. Московские предприятия смогут получить помощь в рамках программы кредитной поддержки.

Также столичные власти предварительно договорились со Сбербанком, который будет крупнейшим оператором кредитной программы, о предоставлении отсрочки на 6 месяцев по уплате основной суммы долга.

Около 300 организациям предоставили отсрочку уплаты авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу за I квартал 2020 года до 31 декабря 2020 года. В число компаний вошли кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций.

Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии коронавируса. Он отметил, что выделенные средства будут направлены на выплату зарплат сотрудникам компаний. Предприятия смогут направить заявку на получение помощи с 1 мая.

