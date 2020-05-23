Московские таксисты стали в два раза меньше нарушать ПДД в апреле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичный департамент транспорта рассказал в своем Telegram-канале, что количество нарушений ПДД московскими таксистами снизилось в два раза в апреле по сравнению с мартовскими показателями.

В то же время, согласно данным ведомства, за это же время вдвое больше стало нарушений скоростного режима. Кроме того, за январь-апрель 2020 года на 40% выросло количество смертельных аварий с участием московских таксистов.

Также в Дептрансе отметили, что Москва-сити по-прежнему является самой популярной точкой прибытия с помощью такси. Ведомство сообщило, что за апрель количество поездок в апреле снизилось на 51% по сравнению с мартом (330 тысяч). Всего в городском движении за апрель приняли участие 48 тысяч автомобилей-перевозчиков, что на 40% меньше, чем в прошлом месяце.

Ранее столичный Дептранс обратился в прокуратуру с целью проверки работы сервиса премиум-такси Wheely. Запрос связан с нарушениями режима повышенной готовности, установленного в Москве.