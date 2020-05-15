Дептранс обратился в прокуратуру для проверки сервиса премиум-такси

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Столичный департамент транспорта обратился в городскую прокуратуру по поводу работы сервиса премиум-такси Wheely.

В пресс-службе ведомства рассказали, что запрос связан с нарушениями пунктов указов мэра Москвы Сергей Собянина о работе такси во время режима самоизоляции. Кроме того, компания игнорирует требования, разработанные столичным управлением Роспотребнадзора.

Глава Дептранса Максим Ликсутов сообщил, что Wheely не предоставил информацию о передвижении своих премиальных автомобилей. Он отметил, что такая политика является угрозой здоровью и безопасности граждан.

Ранее заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал, что столичные власти подготовили условия для возвращения к работе премиальных и люксовых такси. Ранее проблемы возникали в связи с тем, что машины бизнес-класса работают по иным принципам, нежели "белые" и "желтые" автомобили.