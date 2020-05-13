Дептранс Москвы опроверг информацию о получении данных пассажиров такси

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Столичный департамент транспорта опроверг сведения о сборе данных москвичей, пользующихся услугами такси, сообщает пресс-служба ведомства.

Горожан заверили, что данная информация не соответствует действительности. В Дептрансе заявили, что конфиденциальность пассажиров столичных такси очень важна для ведомства и к ней относятся крайне серьезно.

В ведомстве подчеркнули, что данные о перевозках запрашиваются лишь для проверки личности водителя.

"Каждому пассажиру важно, чтобы водитель, которому он доверяет свою жизнь, имел действующее водительское удостоверение, не находился в розыске, соблюдал правила дорожного движения и прошел медицинский контроль. Запрашиваемые данные позволяют контролировать именно это", – отметили в пресс-службе столичного Дептранса.

В ведомстве добавили, что водители также должны каждый день направлять сведения о санитарном состоянии своего средства передвижения.

С 12 мая в Москве действует режим обязательного ношения средств индивидуальной защиты на объектах торговли и в точках общественного транспорта. Данная мера также распространяется на пользователей столичных такси. В случае отсутствия масок и перчаток гражданин должен будет выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что таксисты ежедневно проверяют около 150 тысяч пропусков у пассажиров.