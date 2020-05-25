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Москва 24

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Общество

25 мая, 00:01

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Эксперты оценили первый этап смягчения ограничений в Москве

Медленно, но верно. Почему из ограничений по COVID-19 важно выходить не спеша
общество безопасность

Сергей Собянин объявил о старте первого этапа ослабления ограничений, которые были введены в Москве из-за коронавируса. В частности, с 25 мая начнут работать некоторые многофункциональные центры "Мои документы", а также возобновит предоставление услуг каршеринг. Рассказываем, что нужно знать о первом этапе и почему важно постепенное возвращение к привычной жизни.

Начало послаблений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На своем персональном сайте Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений, введенных в столице из-за угрозы распространения COVID-19. По словам мэра, достаточно строгие меры оказались ненапрасными и помогли избежать худших сценариев развития пандемии.

"Считаю, что в этих условиях мы можем продолжить постепенное "открытие" экономики и возобновление работы городских организаций", – заявил он.

Согласно подписанному мэром указу, с 25 мая посетителей вновь начнут принимать многофункциональные центры "Мои документы". Здесь москвичи могут получить 144 услуги. Еще шесть услуг горожанам окажут специалисты районных отделов МВД.

Работать будут только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Собянин подчеркнул, что посещение МФЦ возможно только по предварительной записи через портал mos.ru. Кроме того, и сотрудники, и посетители должны использовать маски или респираторы и перчатки, а на входе горожанам проверят температуру тела.

Для соблюдения социальной дистанции в центрах нанесут специальную разметку, а также установят защитные стекла. Дверные ручки, кресла, столы и другие поверхности будут регулярно дезинфицироваться.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Также с 25 мая жители столицы могут вновь пользоваться услугами каршеринга, но не в полном объеме. Арендовать авто разрешено не менее чем на пять дней. До передачи машины клиенту ее продезинфицируют. Уточняется, что для передвижения по городу у человека обязательно должен быть цифровой пропуск.

По словам Собянина, в городе на май придется самый сложный этап борьбы с коронавирусом. Именно поэтому в Москве необходимо сохранять пропускной режим и ряд других ограничений. Вместе с тем для упрощения передвижения по столице с 27 мая будут действительны только московские цифровые пропуска. Жители других регионов их могут оформить уже сегодня.

В Подмосковье система электронных пропусков перестала действовать с 23 мая, при этом режим самоизоляции все еще сохраняется. По словам губернатора области Андрея Воробьева, в столице другая плотность населения, поэтому в Москве пока необходимы цифровые пропуска.

Говорить о возвращении сотрудников в офисы полным составом, по словам мэра, преждевременно, поэтому все организации должны по максимуму сохранить долю работников, которые трудятся удаленно.

Кроме того, Собянин пояснил правила ношения масок и перчаток при проезде по железной дороге. Он подчеркнул, что использование средств защиты обязательно не только в самих поездах, но и на станциях, платформах, вокзалах, в вестибюлях и кассах.

"Появилась надежда на приближающееся окончание пандемии, и очень не хочется, чтобы она сменилась разочарованием. Для этого мы по-прежнему должны сохранять максимальную ответственность по соблюдению установленных ограничений и требований", – заключил мэр.

"Саперская точность"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ, профессор Александр Бутенко рассказал Москве 24, что при снятии ограничительных мер важна "саперская точность".

Некоторый риск, конечно, есть, но сейчас ведь будет особенно сильное внимание к динамике. Лучше двигаться медленно, но верно. Здесь ошибок делать нельзя, как у сапера. Сапер ошибается только один раз, потому что не дай бог что-то еще продолжится дольше, чем можно и нужно.
Александр Бутенко
заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ

Он подчеркнул, что изоляция в любом случае пошатнула эмоциональное состояние людей, однако в вопросе выхода из ограничительных мер важно действовать осторожно и разумно.

Вирусолог и профессор кафедры фармакологии Государственного гуманитарно-технологического университета Надежда Юминова поддержала коллегу в том, что вернуться к привычной жизни в один момент не получится. Кроме того, эксперт призвала москвичей ответственно и разумно относиться к своему здоровью, здоровью своих близких и людей, которые нас окружают.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Вирус очень быстро мутирует, и опасность существует не только для людей, у которых нет антител к нему. Заболеть могут и те, кто уже переболел. Инфекция новая, информации о ней много, но ее еще недостаточно для того, чтобы правильно и полностью определить тактику борьбы, поэтому нужно очень аккуратно и постепенно подходить, чтобы не было возврата", – пояснила эксперт.

Все сразу открывать нельзя, тем более если учитывать, что люди засиделись, гиподинамия, всем хочется выйти, что-то посетить. Надо действовать очень аккуратно, немножечко подождать, в принципе не спешить. Мы видим, что некоторые наши министры – люди, которые нам демонстрировали, что они работают на расстоянии, все равно заболели, поэтому это все очень серьезно.
Надежда Юминова
профессор кафедры фармакологии Государственного гуманитарно-технологического университета

Она добавила, что популяционный иммунитет к коронавирусу у россиян еще не сформировался. "По разным оценкам, он должен быть 50-60%, а лучше – 70%", – объясняет Юминова. По словам эксперта, сейчас он, конечно, ниже данной отметки, поэтому вероятность заболеть все еще существует.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России ситуация с распространением COVID-19 в целом стабилизировалась. По словам российского лидера, "пока позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть". Президент добавил, что прирост заражения коронавирусной инфекцией в стране снизился до 3,5% с почти 6%.

В начале мая Путин поручил губернаторскому корпусу подготовить планы выхода из режима ограничений по коронавирусу. Он отметил, что ответственность губернаторов в решении этого вопроса очень высокая, поскольку любая поспешность может привести к откату назад в борьбе с инфекцией. При этом ценой ошибки являются безопасность и жизнь россиян.

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Соболева Илона

Сюжет: Коронавирус COVID-19

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