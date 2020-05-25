Эксперты оценили первый этап смягчения ограничений в Москве

Сергей Собянин объявил о старте первого этапа ослабления ограничений, которые были введены в Москве из-за коронавируса. В частности, с 25 мая начнут работать некоторые многофункциональные центры "Мои документы", а также возобновит предоставление услуг каршеринг. Рассказываем, что нужно знать о первом этапе и почему важно постепенное возвращение к привычной жизни.



Начало послаблений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На своем персональном сайте Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений, введенных в столице из-за угрозы распространения COVID-19. По словам мэра, достаточно строгие меры оказались ненапрасными и помогли избежать худших сценариев развития пандемии.

"Считаю, что в этих условиях мы можем продолжить постепенное "открытие" экономики и возобновление работы городских организаций", – заявил он.

Согласно подписанному мэром указу, с 25 мая посетителей вновь начнут принимать многофункциональные центры "Мои документы". Здесь москвичи могут получить 144 услуги. Еще шесть услуг горожанам окажут специалисты районных отделов МВД.





Сергей Собянин мэр Москвы Работать будут только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью.

Собянин подчеркнул, что посещение МФЦ возможно только по предварительной записи через портал mos.ru. Кроме того, и сотрудники, и посетители должны использовать маски или респираторы и перчатки, а на входе горожанам проверят температуру тела.

Для соблюдения социальной дистанции в центрах нанесут специальную разметку, а также установят защитные стекла. Дверные ручки, кресла, столы и другие поверхности будут регулярно дезинфицироваться.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Также с 25 мая жители столицы могут вновь пользоваться услугами каршеринга, но не в полном объеме. Арендовать авто разрешено не менее чем на пять дней. До передачи машины клиенту ее продезинфицируют. Уточняется, что для передвижения по городу у человека обязательно должен быть цифровой пропуск.

По словам Собянина, в городе на май придется самый сложный этап борьбы с коронавирусом. Именно поэтому в Москве необходимо сохранять пропускной режим и ряд других ограничений. Вместе с тем для упрощения передвижения по столице с 27 мая будут действительны только московские цифровые пропуска. Жители других регионов их могут оформить уже сегодня.





В Подмосковье система электронных пропусков перестала действовать с 23 мая, при этом режим самоизоляции все еще сохраняется. По словам губернатора области Андрея Воробьева, в столице другая плотность населения, поэтому в Москве пока необходимы цифровые пропуска.

Говорить о возвращении сотрудников в офисы полным составом, по словам мэра, преждевременно, поэтому все организации должны по максимуму сохранить долю работников, которые трудятся удаленно.

Кроме того, Собянин пояснил правила ношения масок и перчаток при проезде по железной дороге. Он подчеркнул, что использование средств защиты обязательно не только в самих поездах, но и на станциях, платформах, вокзалах, в вестибюлях и кассах.

"Появилась надежда на приближающееся окончание пандемии, и очень не хочется, чтобы она сменилась разочарованием. Для этого мы по-прежнему должны сохранять максимальную ответственность по соблюдению установленных ограничений и требований", – заключил мэр.



"Саперская точность"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ, профессор Александр Бутенко рассказал Москве 24, что при снятии ограничительных мер важна "саперская точность".





Александр Бутенко заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Некоторый риск, конечно, есть, но сейчас ведь будет особенно сильное внимание к динамике. Лучше двигаться медленно, но верно. Здесь ошибок делать нельзя, как у сапера. Сапер ошибается только один раз, потому что не дай бог что-то еще продолжится дольше, чем можно и нужно.

Он подчеркнул, что изоляция в любом случае пошатнула эмоциональное состояние людей, однако в вопросе выхода из ограничительных мер важно действовать осторожно и разумно.

Вирусолог и профессор кафедры фармакологии Государственного гуманитарно-технологического университета Надежда Юминова поддержала коллегу в том, что вернуться к привычной жизни в один момент не получится. Кроме того, эксперт призвала москвичей ответственно и разумно относиться к своему здоровью, здоровью своих близких и людей, которые нас окружают.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Вирус очень быстро мутирует, и опасность существует не только для людей, у которых нет антител к нему. Заболеть могут и те, кто уже переболел. Инфекция новая, информации о ней много, но ее еще недостаточно для того, чтобы правильно и полностью определить тактику борьбы, поэтому нужно очень аккуратно и постепенно подходить, чтобы не было возврата", – пояснила эксперт.





Надежда Юминова профессор кафедры фармакологии Государственного гуманитарно-технологического университета Все сразу открывать нельзя, тем более если учитывать, что люди засиделись, гиподинамия, всем хочется выйти, что-то посетить. Надо действовать очень аккуратно, немножечко подождать, в принципе не спешить. Мы видим, что некоторые наши министры – люди, которые нам демонстрировали, что они работают на расстоянии, все равно заболели, поэтому это все очень серьезно.

Она добавила, что популяционный иммунитет к коронавирусу у россиян еще не сформировался. "По разным оценкам, он должен быть 50-60%, а лучше – 70%", – объясняет Юминова. По словам эксперта, сейчас он, конечно, ниже данной отметки, поэтому вероятность заболеть все еще существует.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России ситуация с распространением COVID-19 в целом стабилизировалась. По словам российского лидера, "пока позитивная динамика не такая быстрая, как хотелось бы, порой даже неустойчивая, но она все-таки есть". Президент добавил, что прирост заражения коронавирусной инфекцией в стране снизился до 3,5% с почти 6%.

В начале мая Путин поручил губернаторскому корпусу подготовить планы выхода из режима ограничений по коронавирусу. Он отметил, что ответственность губернаторов в решении этого вопроса очень высокая, поскольку любая поспешность может привести к откату назад в борьбе с инфекцией. При этом ценой ошибки являются безопасность и жизнь россиян.



Соболева Илона