"Победа" планирует восстановить летнее расписание полетов до конца июля

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Авиакомпания "Победа" планируют до конца июля восстановить летнее расписание полетов, сообщает пресс-служба лоукостера.
Программа рейсов возобновляется поэтапно. Авиакомпания начала выполнять полеты 31 мая.
Лоукостер внедрил дополнительные меры по дезинфекции салонов самолетов. Фильтры (HEPA – High Efficiency Particulate Air) в них очищают воздух от мельчайших частиц с эффективностью 99,9%. Такой уровень очистки сопоставим с требованиями к операционным в современных госпиталях, отмечают в компании.
Экипажи каждый день проходит тщательный медицинский контроль. "В нашем самолете куда безопаснее, чем в магазине или такси", – заявил гендиректор "Победы" Андрей Калмыков.
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе всех видов транспорта в условиях распространения коронавируса. В частности, самолеты должны быть загружены не более чем на 50% для соблюдения социальной дистанции. Предполагаются контроль температуры сотрудников и пассажиров, ношение масок, перчаток, необходимы также антисептики. ВОЗ во время полетов рекомендовала соблюдать дистанцию как минимум 1 метр.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что при планировании отпуска этим летом надо исходить из того, что риск заражения коронавирусом остается. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не планировать отпуск за рубежом. По его словам, нынешний летний сезон безопаснее будет провести в пределах страны.
Лоукостер "Победа" планирует вернуть в расписание 30 самолетов
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