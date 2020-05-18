Роспотребнадзор дал рекомендации по работе транспорта в условиях пандемии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе всех видов транспорта в условиях распространения коронавируса, сообщается на сайте ведомства.
Предполагаются контроль температуры сотрудников и пассажиров, маски, перчатки, антисептики и соблюдение дистанции. Загрузка самолетов не должна будет превышать 50% для обеспечения этой дистанции. Рассадка пассажиров вблизи друг друга, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места, исключена.
Привычные прогулки будут возможны только на третьем этапе снятия ограничений. То же касается открытия кинотеатров и других подобных заведений, отметила она.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, эпидемиологическая ситуация не стабилизировалась лишь в небольшом количестве регионов России. На телеканале "Россия 24" она заявила, что их не более семи. Устойчивость тенденции к снижению заболеваемости, которая фиксируется в стране в последние дни, зависит от соблюдения гражданами режима самоизоляции на майских правилах, объяснила Попова.
Она подчеркивала, что соблюдать профилактические меры россиянам придется еще и летом, чтобы не допустить нового прироста числа заболевших.
За последние сутки в России выявлено 8 926 новых случаев коронавирусной инфекции, у 3 577 пациентов не было клинических проявлений болезни. Всего в РФ зафиксировано 290 678 случаев коронавирусной, что на 3,2 процента больше, чем днем ранее.
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась – Попова
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