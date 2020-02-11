Назван средний заработок московских таксистов

Эксперты подсчитали средний заработок московских таксистов
Московские таксисты в среднем зарабатывают 65–74 тысячи рублей в месяц. Для этого им нужно работать по 12 часов шесть дней в неделю, сообщает газета "Известия".
Согласно расчетам лизинговой компании "Европлан", водитель такси должен отработать 300 часов в месяц. Для стандартного восьмичасового графика водитель на шестидневке заработает 32–38 тысяч рублей, а работая пять дней в неделю – 20–25 тысяч рублей.
Сумма рассчитывалась для автомобилей, взятых в лизинг. По подсчетам компании, 3% стоимости поездки в этом случае приходится на лизинговые платежи и страховки (каско и ОСАГО), 4% идут таксопарку, а 8% тратятся на возмещение стоимости лизинговой машины.
От поездки таксист получает только 34%, на налоги и эксплуатационные расходы уходит 23% стоимости поездки и около 25% получает агрегатор.
Ранее в департаменте транспорта сообщили, что средний чек на поездку в столичном такси составляет 464 рубля. Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на то, что у некоторых основных агрегаторов и операторов цена стала ниже, а у других, наоборот, выросла.
Были проанализированы показатели таких компаний, как Gett, "Везет", "Ситимобил" и "Яндекс". Специалисты уточнили, что время ожидания машины обычно не превышает трех-пяти минут, при этом клиенты в основном используют такси для коротких поездок по городу.
В начале 2020 года заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в Москве в 2020 году планируется запустить систему, которая будет учитывать время работы таксистов.
По его словам, "некоторые таксисты сначала отрабатывают 8–10 часов у одного агрегатора, потом переключаются на другой". В связи с этим власти планируют распространить систему, которая будет учитывать время работы таксистов, а также "сделает невозможным такое переключение".
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