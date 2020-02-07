Продолжительность рабочего дня таксистов ограничат в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вице-мэр по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал газете "Известия", что в Москве в 2020 году планируется запустить систему, которая будет учитывать время работы таксистов.

По его словам, "некоторые таксисты сначала отрабатывают 8–10 часов у одного агрегатора, потом переключаются на другой". В этой связи власти планируют распространить систему, которая будет учитывать время работы таксистов, а также "сделает невозможным такое переключение".

Он добавил, что система также позволит полиции фактически в режиме онлайн понимать, кто управляет такси или машиной каршеринга. "Зачастую с таксомоторной компанией договор заключает один человек, а за рулем находится другой", – пояснил заммэра столицы.

Ликсутов добавил, что реализован механизм будет как "специальное городское программное обеспечение, и агрегаторы будут подключать таксистов через шлюз".

"Эта система будет связана с базой данных ГИБДД и увидит наличие водительских прав у каждого водителя, а также наличие страховки", – заключил вице-мэр.

В декабре члены Совфеда и депутаты Госдумы предложили поправки о штрафах за нарушения агрегаторами такси правил работы. Штрафы могут достичь 500 тысяч рублей.