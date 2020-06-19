Кузнецов оценил проект новой штаб-квартиры "Яндекса"

15:34
Фото: yandex.ru
Штаб-квартира "Яндекса", которую планируют построить в Гагаринском районе, станет примером качественной архитектуры международного уровня, рассказал Агентству "Москва" главный архитектор города Сергей Кузнецов.
Он отметил, что опубликованная концепция интересная и качественно выполнена, но пока еще не получила одобрение Москомархитектуры.
"Тем не менее, я уверен в качестве будущего результата, даже если проект будет изменен в будущем. Для него в результате конкурса была собрана очень сильная команда", – рассказал Кузнецов.
Здание расположится на месте гостиницы "Корстон". В компании полагают, что "необычный силуэт и фасад с отделкой из титановых панелей сделают новый дом "Яндекса" местной достопримечательностью".
На нижних этажах будут работать кафе, аптеки, салоны красоты и другие организации, вокруг офиса появится общественное пространство. Между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича возле штаб-квартиры появится парк.
Ранее Мосгосстройнадзор выдал разрешение на первый этап строительства жилого комплекса в Лефортове. На территории бывшего хлебозавода № 12 будут построены два 28-этажных корпуса на 700 квартир.
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